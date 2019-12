Bajo la consigna “al que me engaña una vez, lo perdono; al que me engaña dos veces, lo maldigo; si me engaña tres veces, me maldigo”, Juan Domingo Perón, el 22 de junio de 1959, denuncia su pacto con Arturo Frondizi y Rogelio Frigerio, dando a conocer su texto. De ahí a una severa crisis militar había sólo un paso. El planteo se desarrollo ante el silencio de la sociedad y termino con los desplazamientos del Secretario de Guerra, general Héctor Solanas Pacheco. Parecía una “chirinada” pero se llevó puesto a algunas de las figuras más destacadas del gabinete presidencial. Entre otras al joven canciller Carlos Florit. A pesar de sostener que “no renunciaré, no me suicidaré, no me iré del país”, Arturo Frondizi va a ser derrocado en marzo de 1962 y encerrado en la Isla Martín García.