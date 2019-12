El macrismo estaba empecinado en la idea de meter presa a Cristina, objetivo que no podía ocupar el lugar de todos los fracasos. Eran demasiado inútiles o, mejor dicho, perversos para lograr algo que no les fuera rentable. Expertos en negocios y odios, supieron completar los unos sin ser demasiado eficientes para los otros. Nos dejan una sociedad empobrecida y enfrentada. Si Cristina estuviera presa, no quiero imaginar la disolución social que nos estaría atravesando. La casualidad nos permitió arribar a un espacio semejante a un remanso de paz. Alberto cumple muy bien su función; los opositores podrían ya enterrar el hacha de guerra, dejar de asustar y asustarse con Cristina y participar de la reconstrucción de la sociedad, de una sociedad que destruimos entre todos, pero a los derrotados, si algún derecho no les asiste, es el de dar cursos de moral.