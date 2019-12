¿En qué casos rige? La doble indemnización sólo deberá abonarse frente a los despidos sin causa. En otras palabras, no corresponde el recargo indemnizatorio cuando el contrato de trabajo se extingue por muerte, incapacidad, jubilación, renuncia o mutuo acuerdo entre el trabajador y su empleador. En relación a esta última forma de extinguir el contrato, conocido en la jerga como el “mutuo acuerdo”, no parece ocioso recordar la jurisprudencia laboral que cobro fuerza a partir de la crisis del 2001 cuando los tribunales empezaron a cuestionar la validez de estos acuerdos frente a desvinculaciones masivas, haciendo lugar a juicios posteriores donde los trabajadores pretendían el recargo indemnizatorio no abonado al momento de la extinción. Ello impone actuar con prudencia, buscando las formas de instrumentar de manera segura las extinciones sin asumir riesgos innecesarios.