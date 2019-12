Segundo: ¿quiere decir esto que el gobierno de Alberto Fernández va unilateralmente a suspender, aunque sea por el plazo de dos años, todo pago de deuda? No es eso lo que se está planteando. Guzmán reconoció en sus textos académicos que no hay que pagar nada por lo menos por ese período. Sin embargo, consultado en su conferencia de prensa, fue mucho más cauto. Dijo que “estamos en consultas con los acreedores” y que “las conversaciones que ya iniciamos con el FMI forman parte de esto”. En concreto, supedita lo que el mismo define como la medida más básica y urgente (suspender los pagos, aunque sea por un período corto de tiempo), a una nebulosa negociación con diversos actores de las finanzas internacionales (fondos de inversión, oportunistas que compran bonos a precio de remate) y con el propio Fondo. Seamos claros: no existe en toda la historia del FMI ningún acuerdo sin la exigencia de un plan de ajuste. El propio Fondo ya dijo, una y mil veces, que está dispuesto a “renegociar”, pero pasando del actual préstamo stand by a otro “de facilidades extendidas”, donde se pueden correr vencimientos (nunca eliminarlos) a cambio de que el gobierno argentino implemente las reformas jubilatoria, laboral y mayores ajustes. Y los acuerdos con los acreedores, por lo menos con aquellos que tienen bonos con legislación internacional, seguramente requerirán para cerrarse el aval previo del FMI.