Se trata de un tema que acaso podría parecer un tanto pueril frente a las a veces complicadas sutilezas teológicas, que en ocasiones pueden llegar a oscurecer -aunque sin advertirlo- el mensaje religioso, sobre todo para las almas sencillas. Pero al Papa, a quien se le ha llegado a criticar por no ser un teólogo (y no tiene por qué serlo), le gusta recordarnos que el cristianismo es así, tan simple como una vida que nace desde su desnudez en lo precario. No es la única vez que lo más sencillo revela mejor lo más profundo.