Desde la sanción de la ley de cupo femenino en 1991 por el que se exigía que las listas de candidatos y candidatas a cargos electivos nacionales debían estar integradas como mínimo por un 30% de mujeres, este ámbito nunca había avanzado con una medida similar. Aunque sería injusto no mencionar un hito como fue el protocolo de acción institucional aprobado en 2015 (Res. CS nº 4043/15) que protege a las funcionarias/os, docentes, no docentes, estudiantes y personal académico del acoso y violencia sexual, la discriminación basada en el sexo o género de la persona, su identidad y expresión incluyendo no sólo la comisión de la acción sino la omisión ya esté dirigida a una persona en particular o de manera general a un grupo.