Y digo más: para que las mejores intenciones no terminen empedrando el camino a desengaños ya conocidos, sería bueno recordar una de las máximas que rigieron en todo momento el accionar de Perón: “Nadie puede gobernar sin el concurso organizado del pueblo”. Es por eso que el movimiento obrero, aquel que escribiera las páginas más gloriosas de los trabajadores argentinos, deberá ocuparse de asegurar una única CGT y retomar su identidad en el marco de un gobierno que lo contenga y le devuelva el protagonismo de ser la única clase de personas que reconoce el peronismo: las que trabajan. “Si los trabajadores se dividen pierden todo su poder. Yo he visitado numerosos países del mundo donde hay dos o tres centrales obreras: es como si no hubiera ninguna”.