Si fuera una persona, la Argentina hace años que no tiene trabajo (no crece), ya se comió todos los ahorros (AFJP, recursos energéticos, reservas del BCRA), ya agotó el cupo de la tarjeta de crédito (deuda pública) y el tío Sam (FMI) ya le indicó que no pase más a pedir plata. La actitud tampoco ayuda, Argentina frente a los problemas se pasa la tarde en la esquina con sus otros amigos que tampoco tienen trabajo ni proyectos, como Cuba y Venezuela .