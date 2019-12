El ex presidente Macri decidió estrechar acuerdos con Rodríguez Larreta para trabajar juntos. Como ya hemos dicho, Rodríguez Larreta, quien luego de asumir en el día de ayer no tiene reelección y ya constituyó su mesa nacional 2023. Es el único territorio político del PRO que conserva Macri. Parte del acuerdo entre ambos dirigentes fue la promesa del hasta hoy Presidente de los argentinos, de no interponerse en las aspiraciones presidenciales de su ex jefe de Gabinete de Ministros.