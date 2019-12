Fernández demostró que, sin ser un experto, tiene muy claros los principios básicos de la comunicación: lo gestual es tan importante como el contenido, pero el contenido es fundamental cuando se está en el gobierno y se tiene la atención de todos los analistas, algo que el equipo del ex jefe de gabinete Marcos Peña y el gurú ecuatoriano Jaime Durán Barba no entendía. Creían que no había forma de explicar temas complejos y antipáticos. Ergo: si la opinión pública no estaba convencida de entrada, no había nada que hacer -y no se hizo- nada. Todo indica que con Fernández tendrán cuatro años de clase de apoyo.