Una renegociación preventiva y rápida de la deuda requiere una profundización del programa fiscal para alcanzar un superávit primario de al menos 0,5%-1% del PBI en 2020-21 y 2% del PBI o más en años posteriores. La estrategia de mantener un déficit primario de 1% del PBI y un déficit financiero de 2-3% del PBI –aún si los intereses de la deuda no se pagan en base caja– implica un aumento del endeudamiento neto y sólo aseguraría la estabilización del endeudamiento si la economía recupera una senda de crecimiento acelerado. Las promesas de ajuste fiscal futuro –aún si encriptadas en un regla fiscal anti-cíclica– posiblemente tienen escaso valor en el caso de un país que ha sido defaulteador serial. Los acreedores privados no negociarán a no ser que se llegue a un acuerdo con el FMI, que difícilmente acepte no profundizar el espacio fiscal (el costo de un default con el FMI sería muy elevado para el país).