Eran mundos que no se tocaban. Ahora Mario Bunge se autocrítica por no haberlo entendido y lo hace después de los 100 años, con el valor que eso tiene como símbolo. La idea impuesta de que el peronismo era parte de una especie “incomprensible”, como si la realidad para tener derecho a existir debiera pasar por la aduana de la razón burguesa. La conciencia del colono de sentirse un ser superior tiene dimensión universal. Éramos Europa, indudablemente mejor a este presente de fotocopia de Miami. Eso sí, la idea de moldear la mente del obrero era sin duda asimilarlo a una visión de la vida que no le pertenecía. Y ellos, los de abajo, decidieron tener la propia. Duro conflicto con los rubios finos y elegantes. Ellos, los elegantes, tenían Mar del Plata. Llegaron los sindicatos, la masa, el pueblo, y fueron huyendo a lugares exclusivos. Eran los ricos de antes: soñaban ser Europa, imitaban sus palacios y compraban su arte; el Museo Nacional refleja sobradamente ese sueño de esplendor. Eran otros tiempos, con burguesía nacional, tiempos en los que todavía los gerentes adoradores del becerro de oro no habían terminado de saquear la sociedad. Pero Discépolo y Borges no se pudieron saludar, y nosotros no fuimos capaces de lograr una síntesis que los contuviera.