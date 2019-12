Cuando Cristina comienza a hablar acerca de que es víctima de lawfare, uno observa varias cosas: la primera es lo mal que pronuncia en inglés CFK, pero esto no es relevante. Lo importante es el histórico mal uso de términos que hacen los defensores del “socialismo del siglo XXI”. Sobre el lawfare nos vienen aburriendo Lula, Rafael Correa, Bergoglio, Alberto Fernández y varios más. Todo aquel que cree que existe un sector político que puede ser beneficiado por la corrupción, pero que no debe ser investigado por la prensa ni juzgado, usa ese anglicismo. Está de moda. Como explicó en un artículo Agustín Prinetti hace unos días en Infobae: “Lawfare es un concepto del ámbito militar, no civil. Consiste en usar figuras del derecho internacional para obtener algo que de otro modo debería conseguirse a través de la guerra. Se aplica a colectivos beligerantes, no a dirigentes políticos”. Como es habitual, usan mal los términos.