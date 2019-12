El ego nos invade de soberbia y a la vez es el principal motor de la falta de autoestima. En ambas enfermedades del espíritu nos domina el ego, y entonces todas nuestras respuestas comienzan con la palabra Yo. Desde nuestra soberbia respondemos: “Yo me lo merezco. Yo quiero. Yo digo. Yo puedo. Yo necesito. A mí me lo deben. Yo que hice tanto”. Desde nuestra falta de autoestima es el ego el que también responde: “Yo no puedo. Yo no me lo merezco. Yo nunca lo voy a lograr. A mí nadie me quiere. Yo, Yo, Yo”.