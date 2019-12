La base de sustentación política de Alberto Fernández debe solidificarse, y para ello está bien que hoy cruja, que tiemble, hasta sacudir las diferencias. A partir del 10 de diciembre no hay posibilidad de que el futuro Presidente de los argentinos se distraiga en este tema. Fernández debería, para curarse en salud política, eliminar en su gestión el espejo retrovisor. Argentina debe mirarse desde el espejo del futuro. El formato político del binomio Fernández-Fernández es nuevo en Argentina. Cristina de Kirchner fue dos veces presidenta. Está acostumbrada a generar políticas. Alberto Fernández es un moderado dialoguista al que a veces “se le vuelan los pájaros”. Todo indica que ambos se necesitan. Cuando en febrero comenzaron las elecciones provinciales, los peronistas no kirchneristas que iban ganando se alineaban públicamente con un Roberto Lavagna, quien aún no había decidido su candidatura. Y el kirchnerismo venía con resultados adversos. La propuesta de Cristina a Alberto y el corrimiento en la fórmula produjo que la trabajosa unidad de los peronismos se concretase, posponiendo resquemores y/o heridas y/o grietas. Después de las PASO tal vez podría haberse pensado en que Cristina hubiera podido ganar por sí sola, pero el 27 de octubre se hubiese complicado, y mucho. Mauricio Macri venía con la fusta en la mano de la gente en la calle. Calle que se mostró y manifestó mayoritariamente más contra Cristina de Kirchner que a favor de las bondades de Macri. Ambos Fernández son conscientes no sólo de esta situación, sino de algo más importante: el fracaso del hambre que pisa fuerte en Argentina necesita ser revertido. Y no hay muchas más oportunidades.