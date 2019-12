Estamos ante una larga transición entre dos miedos, dos fracasos, dos lugares desde donde sus políticos pueden defender intereses propios, sin que hasta ahora las mayorías puedan sentir que lo colectivo recupera un rumbo, que la nación vuelve a encontrar su destino. Quizás sea una visión pesimista. La otra no abunda, solo pertenece a los que se sienten ganadores, y si no desarman el miedo es difícil percibirlos como precursores de un mejor y más digno futuro. Si la política no nos devuelve el mañana es porque se sigue dedicando a sí misma, a sus cargos y prebendas, con la impotencia asumida de no poder recuperar su lugar de portadora de un futuro colectivo.