Entendemos que se trata de un monumental disparate. En términos jurídicos por la irretroactividad de la ley ya consignada. Pero no sólo por eso. No se puede invocar una ley justamente para pisotear el espíritu y sentido de la misma. Por otra parte no es posible apartarse de los profusos antecedentes, el más reciente de ellos justamente el de la asunción del senador Taiana. Sería un verdadero desquicio sostener un criterio en un caso, y el contrario dos semanas después.