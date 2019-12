Es decir: un acuerdo social no es un momento “multicultural” sino el esfuerzo por construir involucramientos decisivos más allá de las “políticas de minorías”. Tampoco se trata de una ceremonia sobrecargada de solemnidad en la que vayamos a firmar los argentinos un punteo de buenas intenciones. Es un momento de diálogo y de lucha contra la indiferencia pública. Es un momento que empieza por sacar a la luz nuestras diferencias, no de barrerlas bajo la alfombra. Entonces: ni es la paritaria de las minorías, ni es el acuerdo definitivo sobre las cuatro o cinco cosas trascendentes con las que no podríamos no estar de acuerdo. Un acuerdo social es un momento de debate… y decisión. Mirando alrededor podemos citar las preguntas que formulaban Martín Navarro y Cecilia Gómez Mirada: “¿Alcanza con ganar elecciones para poder gobernar? ¿Las políticas de Estado deben ser promovidas por acuerdos más amplios? ¿Un acuerdo social debe comprender estas debilidades que van apareciendo hoy en las democracias? ¿Es posible lograr acuerdos con altos niveles de participación ciudadana?”. Es evidente: no alcanza con ganar las elecciones.