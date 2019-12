También por estos días Rafael Bielsa, el ex Canciller de Néstor Kirchner, afirmó que “hay que revisar lo que hicieron algunos periodistas y medios. No puede ser gratis” y dejó una frase inquietante: “El periodismo que miente va a desaparecer”. Llama la atención la predilección de algunos por las palabras que utilizan. Siempre en torno a la “desaparición”. Es curioso que usen tanto esa palabra para hablar de la prensa habiendo tantas otras en el riquísimo idioma español. Cada cual puede usar la palabra que quiera, pero me resulta curioso. A algunos nos hace acordar que Bielsa fue asesor en el área de Justicia en la época de la dictadura. Seguramente, no era tan dicharachero por aquellos tiempos.