Si hubiera que describir la administración que languidece por estas horas hasta el 10 de diciembre con una sola palabra, sin dudas sería “irresponsable”. El PRO fue, en esencia, una gestión signada por una completa irresponsabilidad. No estaban preparados para gobernar, no midieron el desafío que enfrentaban, no supieron resolver los problemas que tenían y no se animaron a pedir ayuda. De anunciarse como el mejor equipo de los últimos 50 años probablemente van a tener que esmerarse en no resultar el peor, improvisado, sin coherencia ideológica ni coraje.