La introducción anterior es para proponerle al nuevo gobierno argentino que cuando reinicie su relación lo haga con un enfoque pragmático, que privilegie los intereses por sobre las ideologías, y que no tome partido por ninguno de los dos lados, porque la oposición venezolana (que por mas matrices que se monten, no es de derecha) se parece más al peronismo clásico o al radicalismo progresista, y porque el chavismo se parece más a la Cámpora. Pudiera tomarse una posición en la cual Venezuela presente un embajador al que se le reciban credenciales y mantenga su embajada y, al mismo tiempo y en un plano diferente, se reconozca a la representante de la AN venezolana como tal. De esa forma el gobierno de Maduro estaría representado, y también la gran masa de pueblo (incluidos los emigrantes en Argentina) alineada detrás de la Asamblea Nacional.