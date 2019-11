En el caso del PRO, tiene en Mauricio Macri un dirigente que manifiesta querer seguir en política, pero no tiene territorio político propio. Rodríguez Larreta ya ha conformado su mesa con cinco o seis de sus más íntimos, entre los que están Diego Santilli y Eduardo Machiavelli. No está María Eugenia Vidal. La mesa ya está tomando contacto con referentes del territorio nacional con miras al 2023. La falta de territorio no es el único inconveniente de Macri para imponer como quisiese un liderazgo único. El radicalismo es otro de los problemas. No son pocos los radicales que le dicen “primero arreglá tu problema en el PRO y después conversamos lo nuestro”. En su propio partido, ha caído muy mal que una vez más eligiese a dedo, en este caso a Patricia Bullrich como presidenta del PRO. "Hasta hace cinco minutos era titular de otro partido. Si Macri no entiende que esto no es SOCMA, se complica”, dicen.