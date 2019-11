La realidad muestra no sólo la falta sino el desinterés por aquellas políticas de Estado para contribuir a la enseñanza, divulgación y comunicación de lo histórico más que del relato y la formación de un sujeto cívico más que uno partidario. Se omiten los criterios de objetividad instrumental y ética, enfatizando en seguir tratando la historia como el campo para disputar representaciones político-partidarias y como tales interesadas, alimentando así narrativas en lugar de historicidad, militancia en lugar de civilidad, colectivos ideológicos en lugar de ciudadanía y en definitiva, formando un aglomerado de gente embrutecida en lugar de una nación. Todo lo cual es más conducente a producir tendencias hegemónicas y eternalizaciones de gobiernos, que democracias con ciudadanos virtuosos y una ciudadanía de calidad. Por ello, una forma de lidiar desde el propio individuo con este perjudicial fenómeno sociocultural y político, es hacerse cada uno del valor que lo libere de sí mismo. Un valor y no sólo entendimiento, porque éste no fuerza a la acción por deber, ni por conocer se está obligado a actuar consecuentemente. Se trata de un deber categórico y no hipotético, que fuerce incondicionalmente al sujeto a su libertad, y por ello debe provenir del Absoluto y como tal, sólo hay Uno. No se trata de una obligación fundada en el derecho ni de un sentimiento de obligación fundado en el impulso, ambos pasibles de modificarse o suprimirse, sino de un imperativo trascendente a toda variable humana y que el individuo acepta como yugo sobre sí para su liberación. Tal como se indica desde el versículo en Números, “y no sigan tras sus corazones (sentimientos) ni tras sus ojos (intereses), porque se pervierten tras ellos, a fin que recuerden y cumplan Mis preceptos”; como desde el fundacional existencialismo al declarar Dostoievsky que, “si Dios no existe todo está permitido”, y así también desde el distribucionismo socioeconómico y la justicia social al afirmar Chesterton que, “cuando se deja de creer en Dios enseguida se cree en cualquier cosa”.