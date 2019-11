¿Tanto problema por medio grado? Como vimos, esa pequeña diferencia global puede tener consecuencias muy severas. No es que vamos a pasar de primaveras de 23°C a 23,5 °C sino que habrá regiones con olas de calor sin precedentes al mismo tiempo que podrá haber olas de frío en otras. Lo que en promedio puede no parecer tan “escandaloso” en particular se traduce en situaciones extremas en distintas regiones del planeta. Este aumento de temperatura traerá consigo desde cambios en la frecuencia e intensidad de fenómenos extremos (tormentas, huracanes, inundaciones y sequías), hasta aumentos de enfermedades infecciosas y perdidas productivas entre otras cuestiones.