No se trata, en esta argumentación, de recurrir a causas remotas, cruzadas por una infinidad de causalidades y casualidades, que podrían llevarnos al inicio de los tiempos. Si, por ejemplo, muero hoy no llegaré a cumplir noventa años de edad. Esta, mi supervivencia, actual, no es una causa remota de mi nonagésimo cumpleaños, es una causa necesaria, directa, inmediata, aunque no única. Si llego a los 90 años es, antes que nada, porque no me morí antes.