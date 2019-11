El texto no incluye ninguna referencia a las crisis que agita América del Sur sea Bolivia, Chile o Venezuela aunque menciona los conflictos en Afganistán, Siria, Yemen y la Desnuclearización de la Península coreana. Ese dato es de por si significativo en particular en virtud de ser Brasilia la sede del encuentro. La defensa del multilateralismo parece haber sido el mayor elemento de coincidencias al destacar la importancia de las normas y principios universalmente acordados bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Aunque el Documento Final no lo menciona, debe haber sobrevolado en las conversaciones privadas el interés de Brasil e India de que la reforma de la ONU incluya una ampliación del Consejo de Seguridad para que los incorpore como Miembros Permanentes. Ninguno de los dos países ha abandonado pretensiones.