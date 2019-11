Ante esta dura realidad, Daniel Arroyo y su equipo tienen lista la primera respuesta englobada en la Mesa Argentina sin Hambre. Entre otras: tarjeta inteligente sólo para comprar alimentos, excepto bebidas alcohólicas, destinada a madres de chicos menores de seis años y a quienes organizan comedores. Canasta básica saludable para controlar la malnutrición (al respecto Arroyo me decía: “Todos los meses baja el consumo de leche, estamos teniendo chicos de menor talla y más kilos”). Préstamos para micoemprendedores (me aclaró que la Mesa sin Hambre se convertirá también en un factor generador de empleo para paliar la desocupación del país). Establecer un sistema de crédito no bancario a tasas muy bajas, del 2 o 3 por ciento anual, para desendeudar a las familias. Llegar en forma urgente a 1000 puntos críticos de hambre distribuidos en el país. El presupuesto que contará para abordar la política alimentaria en el 2020 será de $40 mil millones, casi el doble de 2019.