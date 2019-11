A Abraham se le presentan tres ángeles, quienes le avisan después de tanta espera que finalmente Sara, su mujer, tendrá un hijo. Mientras tanto, según el texto, Sara escucha la conversación detrás de la puerta. Dios no habla con Sara nunca, en ningun relato. Se le manifiesta a todos, pero nunca a ella. La de Sara es esa fe más genuina, más profunda, más real. No necesita de ángeles ni manifestaciones milagrosas. Detrás de la puerta, del lado desde donde no se ve, sabe que está en sus manos traer vida al mundo.