¿Hay algo para festejar? Hace muchos años escribí sobre el fin del militante y pienso que hoy integra una minoría, junto a los necesitados pero sin peso en el poder. Los verdaderos militantes hoy acompañan a los necesitados. Aquellos no llegaron a ocupar el lugar de políticos -hasta hubo quienes se inventaron un pasado- mientras los humildes sienten que en el poder hay una dirigencia que está lejos de pertenecerles. No me refiero a nadie en particular, las ilusiones y las perversiones suelen distribuirse por igual. En los países hermanos, el estallido social desnuda la impotencia de la democracia frente a la desmesura de la injusticia distributiva, y también los límites de la sublevación cuando carece de dirigencia y objetivos.