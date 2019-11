En su último libro (Identity, The demand for dignity and the politics of resentment, Picador, New York, 2018), Francis Fukuyama se pregunta cómo puede ser que sea la derecha nacionalista y no la izquierda la que capitalice el aumento de la inequidad. Y su respuesta es que, en rigor, esto viene pasando desde hace un siglo por un motivo simple: la izquierda populista promete a los pobres mejoras de las condiciones económicas mientras la derecha populista les ofrece una identidad. Más que la falta de recursos el problema de los pobres es que son invisibles: la invisibilidad es peor que la falta de recursos. El joven vendedor ambulante tunecino Mohamed Bouazizi, que luego de haber aspirado sin éxito a un puesto en el ejército trabajaba por casi nada para mantener a su familia, el 17 de diciembre de 2010 a las 10,30, sufrió la confiscación de su carro, su balanza y sus mercaderías, tan luego por una policía mujer en medio de una sociedad machista, y cuando fue a protestar a las oficinas municipales no fue escuchado con distintos pretextos. Consiguió en una gasolinera una lata de pintura inflamable, se dirigió a la plaza del pueblo y a las 11,30 de ese mismo día se prendió fuego. Su inmolación fue por ser invisible. Ese hecho aparentemente mínimo en un pueblo rural de Tunez desató, como una infección interminable, la Primavera Árabe.