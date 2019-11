Morales era, por lo tanto, un candidato ilegítimo. Pero su ilegitimidad se potenció, no solo como candidato sino como gobernante, cuando no vaciló en recurrir al fraude para obtener una victoria que las urnas le negaban. No es una mera conjetura. Así lo dictaminó la OEA y también una entidad privada contratada por el gobierno boliviano para realizar una auditoría de los comicios.