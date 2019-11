En febrero de este 2019 el Dr. Tokatlian publicó un trabajo del que me sorprendió la referencia sobre la presencia en lugares preponderantes y no convenientes de los militares en Latinoamérica. Por distintas razones están en México, Colombia, Ecuador, Venezuela, Chile, Brasil y en Bolivia. En el caso de Evo Morales desobedecieron a su Presidente. Lo abandonaron. En el caso del presidente Piñera, lo sostienen. En Venezuela hay 70 funcionarios de diferentes rangos militares. Cuando los militares están en lugares no convenientes, ya sabemos los resultados. Con respecto a la situación chilena, la Fundación para la Democracia, presidida por Guillermo Whpei junto con la premio Nobel Rigoberta Menchú, estuvo en el país andino y generó un informe sobre la represión brutal ejercida contra los manifestantes. El saldo lamentable es de 24 muertos, 3300 heridos,150 lesiones oculares con ceguera en el 60% de los casos, por estallido del globo ocular; 5012 detenidos, todo según registros de la sociedad de Oftalmología, del Instituto Nacional de Derechos Humanos y de la fiscalía del Ministerio Público de Chile al 7 de noviembre. Se le debe agregar lamentablemente, 100 denuncias por violaciones y torturas.