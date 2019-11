No es fácil comprender los motivos que llevaron a Evo Morales a aspirar a un nuevo mandato. El ejercicio del poder puede trastocar las motivaciones de los líderes y muchas veces suelen ignorar que los cargos son efímeros y que no existen personajes imprescindibles. La culpa también recae en el círculo de aduladores que viven de ese poder y que no permiten el surgimiento de alternativas. Evo Morales representó a una parte del pueblo boliviano que le dio su confianza desde el 2006 pero existió otro segmento que también es pueblo que discrepó con las prioridades fijadas por su partido. Carlos Mesa quien fuera presidente de Bolivia desde octubre de 2003 a junio 2005 y vicepresidente de Sanchez de Lozada desde agosto de 2002 y candidato de Comunidad Ciudadana representa ese segmento que también quiere decidir sobre el futuro del país.