El fracaso del gobierno de Macri solo se alivia en su cuarenta por ciento de votos. El del kirchnerismo queda al desnudo al espantar un porcentaje de votos que son la más transparente expresión del miedo que generaron. Sin ese miedo, el gobierno de Macri no merecería llegar a un diez por ciento; el balance entre sus fracasos y sus logros no soporta ni el recuerdo de la herencia ni la ilusión del comienzo de algo que casi nadie puede entender de qué se trata: pretendió sentar las bases de una supuesta mejoría empeorando todos los síntomas de la enfermedad. Si la caída del muro marcó el fin del comunismo, la rebelión en Chile define el límite al poder del dinero sobre los hombres. Por su parte, Brasil se presenta con un gobernante cuyos dichos y prácticas no aprobamos y una crítica que no debíamos hacer antes de tiempo. Cuando los hombres ocupan cargos se convierten en instituciones, y en consecuencia, dejan de ser libres de expresar sus sentimientos. Las naciones solo tienen intereses, mucho más cuando pueden estar en riesgo el trabajo y las necesidades de sus pueblos. La caída de Macri y la debilidad de Piñera marcan la impotencia de la derecha por instalarse. La crisis de Brasil asoma en el mismo sentido.