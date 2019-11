Actualmente la legislatura provincial, que es bicameral y cuyos miembros se eligen a nivel departamental, es de fuerte inclinación peronista y respaldo al gobernador saliente. Sin embargo, ante la imposibilidad de Urtubey de presentarse a un cuarto mandato por prohibición constitucional y su fallida experiencia como candidato a vicepresidente de Roberto Lavagna, no queda claro cómo se realinearán las alianzas legislativas en caso de que resulte electo Sáenz. Esto será consecuencia de la ausencia de liderazgo del justicialismo local que se derivará de una derrota de Leavy en los comicios locales. Urtubey decidió no interferir en las elecciones y no apoyó a ningún candidato.