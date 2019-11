En segundo lugar, quien menos necesita los avisos en las redes sociales es Donald Trump o los políticos con gran exposición mediática. Justamente ellos son los que publican un tuit o cualquier declaración y llegan a millones en minutos. Pero son los partidos o candidatos más “chicos”, los movimientos y las organizaciones sociales, los medios “alternativos”, quienes más se benefician de un ecosistema digital que no siempre es justo ni tiene un modelo de negocios perfecto, pero sirve para alcanzar a algunas audiencias que de otra manera serían más costosas. No todos pueden pagar un aviso en la televisión o en un diario de tirada nacional, pero algunos otros pueden construir una presencia online. En Twitter, en particular, no hay una penetración relevante a la población en general, pero sí una llegada a periodistas y élites políticas que importa en la gestión y en las campañas políticas.