Así las cosas, el resultado no logró revertir el desolador panorama para el oficialismo, que dilapidó los sueños reeleccionistas tanto de María Eugenia Vidal como de Mauricio Macri. Sin embargo, no ocurrió lo mismo en la Ciudad de Buenos Aires, donde si bien el candidato del Frente de Todos, Matías Lammens, se convirtió en un candidato competitivo –obteniendo el mayor porcentaje de votos de la oposición desde 2007 a la actualidad- no pudo achicar la brecha de 20 puntos respecto al ganador.