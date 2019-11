Llega un tiempo en el que los hijos vuelven. Especialmente cuando no tienen dónde dejar a sus propios chicos. Y en ese momento descubrimos que la paciencia nos entrega en las manos el más dulce sabor de la revancha. Esa noche en que los dejan te dicen que no los malcríes, que no coman golosinas, y que se acuesten a tal o cual hora. Y uno con una sonrisa en el corazón, cierra la puerta lentamente, y se dice en su interior… “ahora me toca a mí…”. Porque tal como dice ese autor desconocido, los nietos son ese regalo que nos dan desde el cielo por no haber asesinado en su momento a nuestros hijos.