Todo ese gasto representó puro gasto salarial. Tuvo un promedio del 80%. Un descomunal gasto que no tuvo impacto en la economía argentina. La defensa argentina no demanda bienes y servicios a la sociedad. Tiende a autoabastecerse por sí mismo de casi todo. Si necesita formación universitaria, tiene su propia universidad e institutos universitarios. Si necesita bienes y servicios logísticos, se los autopresta por sí misma a través de su propia organización logística y sus propias empresas estatales. Si necesita botas, se las fabrica por sí mismo y hasta tiene sus propias panaderías. No hay prácticamente interrelación económica con la industria ni con el empresariado argentino. No tiene proveedores de calidad ni de gran magnitud. Lo poco que se gasta en operaciones y mantenimiento no genera puestos de trabajo en la sociedad ni tampoco intereses. El aislamiento ocasiona que a nadie le importe lo que sucede con ella. El gueto se fagocita a sí mismo, a costa del dinero de los contribuyentes.