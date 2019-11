Pero cuando decimos que no cantamos “vamos a volver” porque no nos vamos a ir a ningún lado, no sólo estamos diciendo que vamos a supervisar al gobierno de turno como lo hemos hecho siempre, sino que vamos acompañar a la sociedad en las demandas y conquistas que protagonice, así como en la difícil situación que estamos atravesando en materia económica. Tenemos una visión de país y propuestas que vamos a poner sobre la mesa junto a los otros partidos que conforman Juntos por el Cambio para representar a esa enorme porción de la población que confió en nosotros. Los liderazgos no se imponen, los elige la sociedad. Las distintas fuerzas políticas de Juntos por el Cambio tenemos el desafío de representar los valores republicanos. Deberemos crecer, institucionalizarnos y consolidarnos a través de un dialogo serio, entre la diversidad de miradas de cada uno de los partidos que conforman esta coalición política.