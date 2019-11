-Administración inteligente del comercio exterior: debemos favorecer al sector productivo, facilitando el acceso a los insumos no producidos y dar previsibilidad para la sustitución de importaciones. Esto amparado en normas técnicas y procedimientos aduaneros que los sectores industriales tienen muy avanzado en su elaboración y que se podrían implementar rápidamente. Los empresarios industriales no queremos un mercado cautivo (cazar en zoológico como suelen decir) queremos competir, sabemos competir, pero en igualdad de condiciones y el estado debe ser el garante y equiparar las asimetrías que pudieran existir. En estos últimos años ha quedado demostrado que sólo por importar productos terminados los precios no bajan y sólo generan desempleo, porque debemos entender que el problema argentino no está en la producción, está en la falta de competitividad sistémica.