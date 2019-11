“Hacemos lo que queremos”. Desde el Perón amenazante del “cinco por uno”, guarismo de muertos prometidos: por un “compañero”, cinco “contreras”. Desde “al enemigo ni justicia”. Eva Perón vociferando “no voy a parar hasta que en este país no quede un solo ladrillo que no sea peronista”, y su desprecio a todo lo que no fuera “descamisado” o “grasita”: bastaba un señor de traje y corbata, acaso empleado de banco a sueldo mínimo, que no fuera embadurnado con el bleque de “oligarca, cipayo, vendepatria”, y otros epítetos…