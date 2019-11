Pasó el tiempo y Venezuela está muy necesitada de Colombia, y ésta, así quisiera hacerlo, se ve imposibilitada de atenderla, porque su perfil ya cambió, y los compromisos son con los nuevos clientes y aliados de la Alianza del Pacífico. Con esto quiero decir que la decisión visceral de Chávez, que fue aplaudida a corto plazo –incluso por mi persona que veía oportunidades en Mercosur- se convirtió en el mediano y en el largo plazo en uno de las tantos factores que nos llevaron, en Venezuela, a la crisis terminal en la que estamos actualmente. Si lo de Mercosur no se hubiera politizado, si no hubiera habido corrupción, si Odebrecht no hubiera hecho lo que hizo, y si los argentinos de entonces (que curiosamente también son los de ahora) no se hubieran prestado a politizar el Mercosur, tal vez la decisión hubiera sido buena, pero no lo fue.