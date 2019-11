Sus no tan lúcidos estrategas tendrán mucho para pensar y tal vez dedicarse a otra cosa. El centro ancho, moderado y pragmático que captura al votante medio -según reza la teoría de Anthony Downs de 1957- no se construye zigzagueando de derecha a izquierda entre los pañuelos celestes y los verdes. Pragmatismo y oportunismo no son sinónimos.