Voté a Macri convencido de que era una opción superior a Scioli y ahora voté a Alberto como resultado de los errores del Gobierno y de la elección que Cristina hizo de un candidato con el que tuvo profundas diferencias. Al votar a Macri no recibí absolutamente nada ni lo pretendí, aunque cierto destrato me supo resultar exagerado. Pretendí ser aliado de un proceso de encuentro y no cambiar de bando en los rencores. Ahora, asumo haberme enojado y mucho, hace tiempo ya, por errores políticos y económicos tan irresponsables como difíciles de perdonar. Imaginé participar de un “no peronismo”, jamás terminar en un grupo de “antiperonistas”. Me alejé de Cristina por su sectarismo y terminé repitiendo esa experiencia en el PRO. Cuando Cristina convocó a Alberto Fernández y a Sergio Massa, entendí que se reabría una opción amplia en la que podía participar o, al menos, sentirme incluido. Para quienes no buscamos ni cargos ni prebendas, para los apasionados por la política, que somos muchos, para nosotros los gestos son más importantes que los sellos en cuyo nombre se ejecutan. En realidad, apostamos siempre nuestra esperanza al nuevo gobierno y terminamos enfrentándolo cuando no responde a las necesidades colectivas. En esta instancia, apoyo a Alberto mientras confío en que el encuentro con Macri defina una nueva forma de hacer política.