La victoria del domingo en las elecciones presidenciales de Argentina fue impresionante y decepcionante a la vez . Es cierto que el retador peronista Alberto Fernández derrotó al presidente Mauricio Macri. No obstante, Fernández no solo no logró igualar el récord de 54% de los votos de su compañera de fórmula, Cristina Fernández de Kirchner, cuando ganó la presidencia en 2011, sino que Macri también se recuperó de sus desastrosos resultados en las primarias de agosto; su partido obtuvo victorias en ciudades y provincias importantes y logró conservar su manto como líder de la oposición.