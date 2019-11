Finalmente, éstos creyentes de la Iglesia Católica Apostólica y Romana que le hacen el pedido al Cardenal Mario Poli ¿respetan el pensamiento del Vaticano en todas las cuestiones que defiende el heredero de San Pedro? Si no es así bueno es recordarles que la Iglesia no es un buffet del cual uno se sirve lo que le place. No es cuestión de recordar una frase que sobrevolaba Buenos Aires en los años 50, pero resulta útil que la conozcan las nuevas generaciones: la singularidad era entronizar “una nueva religión con Evita en los altares”.