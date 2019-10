Pero esta vez no está la Europa devastada a la cual el primer Perón podía enviarle granos a precio de oro, ni estarán las empresas para privatizar con las cuales Menem pudo mantener la estabilidad en los 90, ni estará la soja a 600 dólares con la cual Néstor Kirchner pudo hacer demagogia en los 2000. Y no estará tampoco la ilusión monetaria para emitir sin caer en la hiperinflación. Ni estará abierto el crédito para acudir a ese transitorio escapismo. Estará sí, aunque morigerado, el déficit que ellos crearon, y estará también un mundo que ya no tolera ajustes ni siquiera suaves, desde el Líbano de Hariri, ardiendo por un impuesto a los WhatsApp, al Chile de Piñera explotando por un aumento en el precio del subterráneo. Con un liderazgo frío, casi de gestor, como el de Alberto Fernández, mirados con desconfianza por el mundo entero –del Financial Times a Bolsonaro–, y obligados a esconder debajo de la alfombra muchos casos de corrupción, ¿cómo tramitará este póstumo peronismo la singular etapa que viene? Es lo más parecido a ese tiempo de Perón e Isabel del 73 al 76, en el que dos peronismos que se despreciaban libraron una batalla mortal, en medio de una situación económica calamitosa que no pudieron domar ni Gelbard con sus precios máximos ni Rodrigo con su ajuste feroz, mientras el funambulesco Hermano Daniel –López Rega– invocaba infructuosamente a los espíritus, una periodista –Ana Guzzetti– era encarcelada por una pregunta a Perón en una conferencia de prensa y un obrero era cremado vivo en el incinerador de la U.O.M. La historia no vuelve atrás, pero tiende a imitarse a sí misma: un monstruo sentimental anida, agazapado, en nuestro imaginario político.