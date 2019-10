Lo cierto es que en lo inmediato, o sea, partir del 10 de diciembre; el tema clave pasa por lo económico. Y dentro de lo económico no es menor el tema precios. En el 2001, sin intención de comparar sino para recordar; el eje fue cómo salir de la convertibilidad. Hoy el eje pasa por cómo contener los precios, porque de no lograrlo de nada sirve el aumento prometido por el presidente Fernández para salarios y jubilaciones. Reitero: ¿cómo enfrentará la cuestión inflacionaria el próximo gobierno? Este año cerrará con un 55% de inflación, pero lo relevante para el 2020 es que, tomando los últimos cuatro meses, anualizado, da un 100%. En el 2001, con acuerdo de los doctores Duhalde y Alfonsín, la estrategia fue establecer un tipo de cambio alto y precios y tasas de interés a la baja. Al no haber crédito bancario, aparecieron los dólares del “colchón”, se calcula que fueron aproximadamente U$S 20 mil millones. Aquel acuerdo de fuerzas políticas logró, que las medidas que el gobierno debió tomar se discutieran en el Congreso y se aprobasen. En la etapa que gobernará Alberto Fernández, el sistema financiero bancario está muchísimo más sano que en aquel 2001. Todo indicaría que el Presidente electo iría a un acuerdo político general, que además incluya precios y salarios. Lo importante aquí es que se camine hacia un ajuste convergente para rápidamente comenzar a crecer. Todos, absolutamente todos los argentinos y sus representantes políticos, saben que el 2020 será muy complicado y con gran cantidad de vencimientos.