Uno de los motivos del éxito de un equipo de fútbol no es solo que sus jugadores sepan usar los espacios en la cancha sino su capacidad de generarlos, ese es el valor agregado. El partido no está cerrado. Y no sólo para la política sino para todos como sociedad. Recuerdo el mensaje de un gran político radical como fue Ricardo Balbín en las elecciones de 1973: “El que gana gobierna y el que pierde acompaña” Yo me atrevo a agregarle “y controla”. La vida democrática debería ser más activa y que exceda los actos eleccionarios. Con más compromiso de todos. Construyamos un futuro.. Porque para lágrimas…ya es tarde.